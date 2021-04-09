В г. Изюме, Харьковской области с 12 апреля завершается отопительный сезон.

Об этом сообщили местные власти.



Решение о прекращении отопительного сезона принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха.



Исполнительный комитет Изюмского городского совета решил позволить с 12 апреля закончить отопительный сезон в учреждениях образования, здравоохранения и других заведениях бытового и социально-культурного назначения, а также в жилых домах, в том числе потребителям, помещения которых оборудованы индивидуальными отопительными приборами.