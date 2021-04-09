Роганский сельский совет обвиняют в нарушении закона и регламента при проведении онлайн-сессии для покупки здания местной АТС.

Как ранее сообщал Вечерний Харьков, 8 апреля в Роганской ОТГ состоялась срочная внеочередная сессия сельского совета, которая, по мнению специалистов, была проведена с процедурными нарушениями и вопреки Закону Украины "Про местное самоуправление".Причина - онлайн формат, который возможен лишь в случае необходимости безотлагательных изменений в местный бюджет, неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или ликвидации особенно тяжелых чрезвычайных ситуаций, вызванных вспышками эпидемий и пандемий.Единственным вопросом, который рассматривался на сессии стало предоставление разрешения исполнительному комитету поселкового совета на приобретение на электронном аукционе нежилого здания.«Возникает сразу несколько вопросов. Первый - к юридической компании, которая обслуживает сельсовет. Как они допустили такое? Члены громады ведь им платят со своего кармана за юридические услуги. Во-вторых, существует четкий формат принятия таких решений. Если он нарушен, то правоохранители в судебном порядке будут оспаривать эту ситуацию и признавать сделку недействительной. Ну и все шансы, что это будет квалифицировано в соответствующее производство» - прокомментировал ситуацию харьковский юрист Дмитрий Нагроный.Также, по мнению депутата Елены Борисовой, сессия была полностью проведена с процедурными нарушениями.«Проект решения не был предоставлен до ознакомления депутатам даже за 10 минут до начала. Не была проголосована повестка дня. Не произошло даже официального закрытия сессии. То есть, юридически состоянию на сейчас сессия еще идет», - сообщает депутат.Депутаты отмечают, что совету ничего не мешало организовать сессию законным способом для принятия подобного решения, чтоб в будущем никто не мог оспорить его в суде и забрать здание.