В Индии правительственная группа экспертов расследует любые случаи свертывания крови, даже легкие, как побочные эффекты от двух вакцин против COVID-19, что используют в стране.

Об этом сообщает "Mint", пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.



В Индии используют препарат от AstraZeneca, который производится Институтом сыворотки крови и известный под брендом Covishield, и вакцину, разработанную компанией Bharat Biotech под названием COVAXIN.



Расследование осуществляется после того, как европейский регулятор по медицинским препаратам (ЕМА) заявил в среду, что обнаружил возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими проблемами со свертываемостью крови у взрослых. При этом там повторили мнение, что преимущества вакцины все еще превышают риски.



"Мы рассматриваем побочные эффекты сгустков крови, которые наблюдались у людей, получавших прививки вакцинами Covishield и Covaxin, даже если это был легкий случай", - заявил источник Mint.



Собеседник добавил, что отчет об этом, вероятно, будет готов к следующей неделе.



9 апреля стало известно, что Европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможную связи между вакциной Johnson & Johnson против коронавируса и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после использования препарата.