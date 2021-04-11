Шелуха арахиса и миндаля – вместо зиры. Приправы – одни из наиболее подделываемых продуктов. Дело в том, что они довольно дорогие, и производители часто поддаются соблазну заменить качественные ингредиенты дешевыми.

Согласно ДСТУ горошины черного перца в диаметре не должны быть больше 3–5 миллиметров. Для того чтобы проверить подлинность перца, сдавите его. Если он распался на крупные частицы и оставил жирный след, значит, он качественный. Подделка же просто превратится в шелуху.У зеленого перца оболочка должна быть немного рыхлой и иметь насыщенный оливковый цвет. У белого перца оболочки нет, по цвету он должен быть нежно-кофейным. Ядра душистого перца достаточно крупные (5–9 миллиметров). При погружении в воду он тонет.Корицу подделывают намного чаще других специй. Для того чтобы отличить натуральную молотую корицу от подделки, капните в нее немного йода. Если порошок стал синим, значит перед вами кассия — дешевый аналог корицы. Палочки корицы можно распознать по красноватому оттенку. Структура настоящей корицы тоньше, чем у кассии.Эта специя достаточно дорогостоящая. Пытаясь заработать, продавцы чаще всего продают нам сушеную свеклу, куркуму или сафлору вместо шафрана. Настоящий шафран внешне насыщенно-красный и однородный.Качественная гвоздика может быть только коричневого цвета, бутоны обычно светлее ножки. От нее исходит сильный аромат и на вкус она жгучая. Если на гвоздику надавить, то останется масляный след. Если вы опустили специю в воду, а она лежит нга поверхности или падает на дно, значит, это подделка. Настоящая гвоздика будет плавать «солдатиком».Оригинальный кардамон имеет коричнево-зеленый окрас, его размер не должен превышать 2,5 см. Если вы наткнулись на кардамон с желтым оттенком, значит его неправильно сушили. Ярко-зеленый оттенок говорит о том, что специю окрашивали с помощью химии.Настоящий бадьян имеет красно-коричневый окрас. Если вы повредите специю, то заметите выделение маслянистой жидкости.Чтобы под видом куркумы не купить подкрашенную муку, растворите небольшое количество специи в воде. Белесые разводы будут свидетельствовать о том, что куркума ненастоящая.– пряная трава, у которой в качестве приправы используют розовато-белые цветы и круглые, светло-серо-зеленые листья, обладающие приятным ароматом. Приправа имеет сладкий запах и слегка острый (пряный) вкус. Аромат майорана можно описать как теплый, напоминающий шалфей с сосновыми и цитрусовыми нотками.. Зерна должны быть сухими и рассыпчатыми, светло-коричневого цвета, без следов плесени и грязи. Если попадаются семена с темными вкраплениями или полностью черные, значит, продукт отсырел и в пищу его употреблять нельзя.Если растереть зрелое зернышко кориандра между пальцами, можно почувствовать приятный специфический запах, который сохранится на пальцах в течение дня. Недозрелые семена содержат слишком большое количество эфирных масел и неприятно пахнут «клопами».