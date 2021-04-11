Через две недели, 22 апреля, в Харькове отрывается XI Международная триеннале экологического плаката «4-й блок». Выставка будет посвящена постижению и анализу глобальных изменений, произошедших с человечеством за последние годы.

Основной локацией триеннале станет харьковский центр современного искусства «Ермиловцентр». Пространство будет состоять из трех частей: входной группы «Ермиловцентра», внутреннего пространства галереи и внутреннего двора.Экспозиция начнется с улицы, где зритель увидит напечатанные на баннерах плакаты. Внутри галереи — образ реактора, накрытого саркофагом. Эта зона будет недоступна для физического пребывания, зрители смогут только заглядывать внутрь. Большая часть работ здесь будет представлена на цифровых носителях. Затем посетители попадут в контрастное пространство внутреннего двора, где напечатанные на баннерной ткани постеры под открытым небом станут частью среды: солнца, ветра и дождя.Параллельная программа разместится сразу на пяти локациях в Харькове. Кроме того, работы «4-го блока» будут выставлены в Лос-Анджелесе (США) в рамках инициативы PosterTerritory.В этом году команда исполнителей частично отошла от традиционного представления о плакате исключительно как о физическом печатном носителе и сделала две трети работ цифровыми. Всего будет представлено 950 плакатов дизайнеров из 53 стран мира.– В этом году триеннале важна и тем, что она четырежды юбилейная – 30 лет со дня первого фестиваля, 35 лет Чернобыльской катастрофы, 10 лет аварии на АЭС «Фукусима-1» и 100 лет Харьковской академии дизайна и искусств, — говорит президент и арт-директор триеннале «4-й Блок» Олег Векленко.Напомним, в 1991 году харьковский график-дизайнер, преподаватель худпрома Олег Векленко вместе с друзьями-чернобыльцами и коллегами-художниками основал триеннале экоплаката «4-й блок» и с тех пор является неизменным президентом и арт-директором проекта.