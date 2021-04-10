Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Московский район: ул. Адыгейская, 27-а (п. №1) до 17:00, ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №4, стояк) до 20:00 10.04.21 г.
Новобаварский район: ул. Академика Богомольца, 25 (п. №4, стояк) до 20:00 10.04.21 г.
Шевченковский район: пр. Науки, 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 76 (п. №4, стояк), пер. Дербентский (ч/с), ул. Авиационная (ч/с) до 20:00 14.04.21 г.