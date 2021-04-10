Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Адыгейская, 27-а (п. №1) до 17:00, ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №4, стояк)ул. Академика Богомольца, 25 (п. №4, стояк)пр. Науки, 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 76 (п. №4, стояк), пер. Дербентский (ч/с), ул. Авиационная (ч/с)