Несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией и отсутствие социальных программ для помощи населению в «красной зоне» карантина, в руководстве Роганской громады потратят почти миллион на здание для администрации.

Как ранее сообщал Вечерний Харьков , 8 апреля в Роганской объединенной территориальной громаде состоялась срочная внеочередная сессия сельского совета, которая, по мнению специалистов, была проведена с процедурными нарушениями и вопреки Закону Украины "Про местное самоуправление".Единственным вопросом, который рассматривался на сессии стало предоставление разрешения исполнительному комитету поселкового совета на приобретение на электронном аукционе нежилого здания для администрации ОТГ.Местные жители рассказывают, что речь идет о двухэтажном старом здании, построенном в 1985 году. Сегодня там находится «Укрпочта», АТС, а также руководство поселка, арендующее лишь несколько кабинетов. Большая часть строения пустует, однако после покупки, его содержание ляжет на их плечи громады.«Какая необходимость? Это уже второй раз это здание продается. Раньше никто не собирался покупать и даже разговоров таких не было, а тут вдруг, в самое тяжелое для нас время, в руководстве решили потратить деньги на здание для себя. Ради того, чтоб три - четыре кабинета там занять», - рассказал о ситуации житель ОТГ Василий Евгениевич.По словам мужчины, ситуация вызвала неоднозначную реакцию у местных.«Люди ведь понимают, что мы не городской совет Харькова. Тут несколько кабинетов и все. По сути, ради них вся эта история. Простите, но это как купить целый подъезд, хотя тебе нужна лишь одна квартира. Очень странно и подозрительно»