Задолженность предприятия перед своими работниками составляет более четырех миллионов. Люди могут остаться без работы и заслуженной зарплаты, а завод закрыться.

Работники Харьковского казенного экспериментального протезно-ортопедического предприятия сообщают об огромных проблемах с выплатой заработной платы сотрудникам. Зарплату за март-апрель минувшего года на заводе выплатили ближе к Новому году, а сейчас люди ожидают выплату за предыдущие месяцы, начиная с августа прошлого года.Подробности в сюжете программы "Ремарки".