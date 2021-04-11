Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Науки , 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 76 (п. №4, стояк), пр. Победы, 61 (п. №2, стояк), ул. Софиевская (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Серебряная (ч/с); ул. Авиационная (ч/с)ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк)пр. Московский, 27, ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк)ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк); ул. Адыгейская, 27-а (п. №1); ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 23 (п. №3)ул. Амосова, 23 (п. №3,4, стояк); ул. Танкопия, 49 (п. №1, стояк)ул. Академика Богомольца, 25 (п. №4, стояк)ул. Монюшко, 3-а (п. №1, стояк)