Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Шевченковский район: пр. Науки , 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 76 (п. №4, стояк), пр. Победы, 61 (п. №2, стояк), ул. Софиевская (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Серебряная (ч/с) до 20:00 11.04.21 г.; ул. Авиационная (ч/с) до 20:00 14.04.21 г.
Индустриальный район: ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк) до 17:00 11.04.21 г.
Киевский район: пр. Московский, 27, ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 11.04.21 г.
Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 11.04.21 г.; ул. Адыгейская, 27-а (п. №1) до 17:00 12.04.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 23 (п. №3) до 20:00 12.04.21 г.
Немышлянский район: ул. Амосова, 23 (п. №3,4, стояк) до 17:00 11.04.21 г.; ул. Танкопия, 49 (п. №1, стояк) до 20:00 11.04.21 г.
Новобаварский район: ул. Академика Богомольца, 25 (п. №4, стояк) до 20:00 12.04.21 г.
Слободской район: ул. Монюшко, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.21 г.