С сегодняшнего дня, 11 апреля, из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области введен «красный» уровень карантинных ограничений.

посещение учебных заведений, кроме дошкольных, специализированных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;

проведение массовых мероприятий;

работа спортзалов;

прием посетителей в заведениях общественного питания (разрешается работа навынос);

деятельность непродовольственных рынков и магазинов;

разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых 60 % составляют продовольственные товары;

Соответствующее решение было принято 9 апреля на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая ввела дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. В частности, запрещается: