С сегодняшнего дня, 11 апреля, из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области введен «красный» уровень карантинных ограничений.

Соответствующее решение было принято 9 апреля на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая ввела дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. В частности, запрещается:

  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных, специализированных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;
  • работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа спортзалов;
  • прием посетителей в заведениях общественного питания (разрешается работа навынос);
  • деятельность непродовольственных рынков и магазинов;
  • разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых 60 % составляют продовольственные товары;

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