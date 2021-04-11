10 апреля в 16:45 на номер «101» поступило сообщение о том, что, в водоеме сточных вод напротив дома по переулку Василия Клочкова тонет женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, женщина находилась в 10 метрах от берега, где приблизительная глубина водоема составляла 11 метров."Одновременно с надуванием спасательной лодки было решено вплавь добраться до утопающей. Командир отделения водитель Николай Турчинов и начальник караула 8-й пожарно-спасательной части Сергей Белоус прыгнули в ледяную воду, подплыли к женщине и поддерживая вытащили ее на берег. После этого пострадала женщина 1966 года, была осмотрена сотрудниками экстренной медицинской помощи и госпитализирована с диагнозом «состояние после утопления и общее переохлаждение» в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.