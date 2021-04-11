Тело мужчины выявили пожарные во время тушения возгорания.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, накануне, 10 апреля, в 15:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Садовая в селе Дубовка, Дергачевского района области.На момент прибытия пожарных огонь успел распространиться на 5 кв.м., охватив пол и домашние вещи. Также в доме спасатели обнаружили тело мужчины 1954 года рождения.В 15:58 пожар был локализован, а в 16:02 полностью ликвидирован.Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.