События «Хоть бы помог»: в центре Харькова сломалась Газель с оригинальным «пассажиром» (фото) Вечерний Харьков 11:09 193 Фото опубликовали в харьковском телеграм-канале «ВЕХА». Читайте также В Харькове временно не будет курсировать троллейбус №46 На фронте погиб солдат из Харьковщины Какого цвета небо? БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове временно не будет курсировать троллейбус №46 События 12:42 Лента новостей В Харькове временно не будет курсировать троллейбус №46 12:42 На фронте погиб солдат из Харьковщины 12:10 «Хоть бы помог»: в центре Харькова сломалась Газель с оригинальным «пассажиром» (фото) 11:09 Какого цвета небо? 11:01 В пожаре под Харьковом погиб пенсионер 10:55 В Харькове спасли женщину, которая тонула в водоеме 09:37 Какие услуги в больницах и поликлиниках обязаны оказывать бесплатно 09:22