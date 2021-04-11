Предлагаем вашему вниманию подборку основных событий, которые произошли на Харьковщине 5 - 11 апреля.

В Харькове спасли женщину, которая тонула в водоеме

Сотрудники скорой помощи реанимировали двухмесячного малыша, запустив ему сердце.Задолженность предприятия перед своими работниками составляет более четырех миллионов.Профсоюз работников завода обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить уничтожения предприятия.В областной государственной администрации официально сообщили об отсутствии замечаний от жителей города по поводу выдачи разрешения на загрязняющие выбросы.Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг оштрафовала Харьковоблэнерго на 1,7 млн грн за нарушение требований коммерческого учета электроэнергии.В эфире программы "Право на владу" харьковский волонтер Наталья Попова рассказала о ситуации заболеваемостью в регионе и о том, как неподготовленность местных властей довели ее до критической.Коммунальное предприятие получит бюджетные средства , а затем перечислит более 65 млн. грн. двум субподрядчикам - ОО «Трек лайн» и ООО «Паркинг+», совладельцем которого является пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.Роганский сельский совет обвиняют в нарушении закона и регламента при проведении онлайн-сессии для покупки здания местной АТС.С 11 апреля, из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области введен «красный» уровень карантинных ограничений.Женщина находилась в 10 метрах от берега, где приблизительная глубина водоема составляла 11 метров.