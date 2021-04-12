В Харькове, 12 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 61 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б до 20:00 12.04.21 г.; ул. Авиационная (ч/с) до 20:00 14.04.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 40/10 до 17:00 12.04.21 г.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 44-б (п. №3) до 20:00 12.04.21 г.



Московский район:

ул. Адыгейская, 27-а (п. №1) до 17:00 12.04.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 12.04.21 г.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 23 (п. №4, стояк), проезд Стадионный, 10/1 (п. №2, стояк) до 17:00 12.04.21 г.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 25 (п. №4, стояк) до 20:00 12.04.21 г.



Слободской район:

ул. Монюшко, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.21 г.



Холодногорский район:

пер. Игоря Муратова 1-й (Тиняковский) (ч/с), пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Счастливая (ч/с), ул. Юннатов, 1, ул. Счастливая, 20, 21, ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 12.04.21 г.