Движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина, будет запрещено сегодня, 12 апреля, до 15:00.

Об этом сообщили городские власти.



Ограничение движения связано с ремонтом трамвайных путей.



Трамвай №8 будет курсировать так:



по направлению к разворотному кругу "602 м/р": разворотный круг "Ул. Одесская" - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - разворотный круг "602 м/р";

по направлению к разворотному кругу "Ул. Одесская": разворотный круг "602 м/р" - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг "Ул. Одесская".