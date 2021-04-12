Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 12 апреля переменная облачность.

Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 - 12 м / с; днем местами порывы, 15 - 20 м / с.



Температура ночью 3 - 8 ° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 - 5 °, днем 17 - 22 ° тепла.



По городу: температура ночью 6-8 ° тепла, днем 19 - 21 ° тепла.