В Дергачевском районе горел жилой частный дом в с. Дубовка.

Как сообщили спасатели, вызов поступил 10 апреля в 15:39.



На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и пол на площади около 5 кв.м. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1954 года рождения. В 15:58 пожар был локализован, а в 16:02 - полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.



11 апреля, в 00:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Мерефе по ул. Новой. Горела крыша жилого дома на площади 25 кв. м. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. В 1:33 пожар был локализован, а в 2:15 - полностью ликвидирован. Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются, погибших, пострадавших нет.