Пригородный поезд Купянск - Харьков – Купянск начнет курсировать со вторника, 13 апреля.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".



Из Купянска поезд № 6559 будет отправляться ежедневно в 07:05 и прибывать в Харьков в 09:20. Поезд будет останавливаться на станциях Староверовка, Шевченково-Южное, з.п. Пролесной, Чугуев, Мохнач, Терновая, Основа.



Обратно поезд № 6560 Харьков - Купянск будет отправляться ежедневно в 14:37, прибывать в Купянск - в 16:49.