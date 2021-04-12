С 3 по 11 апреля в столице Египта состоялся чемпионат мира по фехтованию среди кадетов и юниоров.

Как сообщили областные власти, 20-летняя харьковчанка Анастасия Зеленцова в фехтовании на шпагах среди юниорок победила в пяти из шести боев предварительного группового раунда и вышла в основную сетку.



На пути к медали Анастасия выиграла у Назиль Рахимовой из Узбекистана со счетом 10: 9, после чего - у Сальмы Тарек из Египта - 15:12 и россиянки Айзанат Муртазаевой - 10: 9.



На счету сборной Украины - три бронзовые медали этого чемпионата мира. Кроме Анастасии Зеленцовой, их в соревнованиях среди юниорок получили львовская саблистка Валерия Проченко и рапиристки в командных соревнованиях.