Выбрать качественные специи — только половина дела. Важно создать им благоприятные условия, чтобы они сохранили вкусовые и полезные свойства на протяжении всего отведенного им срока годности.

Помните, целые пряности «живут» до четырех лет, тогда как молотые — в среднем 2–3 года.Как только вы принесли специи домой, сразу пересыпьте их в отдельные непрозрачные стеклянные или деревянные баночки. В крайнем случае можно использовать емкости из темного пищевого пластика и даже картонные коробки. Если весь этот арсенал не помещается в шкафу, приобретите пакетики с зип-застежкой. В таком виде специи можно положить в один пакет без пагубных последствий. В любом случае специи не любят высокой температуры, прямых солнечных лучей и влажности.Некоторые хозяйки хранят специи в холодильнике, полагая, что в суровом «климате» они лучше сохранятся. В действительности такое испытание для них губительно. Исключение составляют лишь красный перец, чили и паприка. При низкой температуре они лучше сохраняют насыщенный цвет, но на вкусе это никак не сказывается.Держать специи в полотняных мешочках можно только в том случае, если вы собираетесь использовать их в ближайшее время. При длительном хранении внутрь мешочков неизбежно проникнет влага, а насыщенный аромат выветрится.