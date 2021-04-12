В харьковском метрополитене сократили интервал движения поездов.

Как рассказал пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер, в часы пик интервал составит около 3 минут, в непиковые часы - 5-7 минут.Интервал движения в последние часы работы метро пока в разработке.- После 23.00 тоже будут сокращённые интервалы. Будем в течение дня мониторить пассажиропоток. В такое время пассажиропоток обычно минимален, и интервал в 7 минут нецелесообразен. Интервалы, которые мы сейчас применяем, уже были нами опробованы во время январского локдауна и хорошо себя зарекомендовали, - отметил Битнер.