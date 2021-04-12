Государственный научно-исследовательский институт Швейцарии Agroscope запустил масштабный эксперимент, чтобы проверить качество почвы по всей стране.

Об этом сообщает информационное агентство DPA.Эксперимент заключается в том, чтобы проверить качество почвы в разных регионах страны. Специалисты института разошлют тысяче фермеров-добровольцев по всей стране по две пары хлопковых трусов. Они должны будут закопать трусы на своей земле вместе с чайным пакетиком.Часть трусов должны будут откопать в течение месяца, а другие - через два месяца, а затем сфотографировать их и отправить специалистам института для оценки их повреждения."Чем больше дыр будет на ткани, тем качественнее грунт", - говорят ученые.Как отметил руководитель проекта, Марсель ван дер Хайден, подобные опыты с трусами уже проводили в Канаде, но их масштабы были куда меньше.