Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Смертельное ДТП в области - водитель погиб, пассажир в больнице.11 апреля в полицию поступило сообщение о том, что 41-летний водитель автомобиля «Chery QQ», житель села Натальино Красноградского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.Происшествие случилось в селе Маховик на трассе в направлении села Петровка.В результате ДТП 41-летний водитель погиб на месте, 43-летний пассажир с телесными повреждениями доставили в районную больницу», сказано в комментарии к выложенным фотографиям.