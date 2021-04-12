Движение трамваев №16, 16А, 26 и 27 по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено ежедневно с 9:30 до 15:00 13 и 14 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей на этом участке.В это время трамваи будут курсировать следующим образом:Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;часть: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»; часть: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.