Хотелось бы понимать, кому и в каких случаях нежелательно делать прививки от коронавируса. Существуют ли какие-то противопоказания? Маргарита Л.

Прививки от Covid-19 делаются добровольно и бесплатно, напомнил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, согласно инструкции к препарату CoviShield предусматриваются такие противопоказания:– имеющаяся чувствительность к одному из действующих веществ вакцины – все они перечислены в инструкции производителя;– сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, в том числе это лихорадка. При этом субфебрильная температура (37–37,5º) и простуда не являются противопоказаниями – в этот период делать прививку можно, но после консультации с врачом;– тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) или нарушение сворачиваемости крови;– ослабленный иммунитет.Главный санврач подчеркнул, что в случае выявления противопоказаний вакцинация проводиться не будет, а доза используется для следующего пациента.Как сообщил 4 марта глава парламентского комитета по охране здоровья Михаил Радуцкий, побочные эффекты от антикоронавирусной вакцины возникают примерно в 1% случаев.По его словам, в стране создано пока только 45 мобильных бригад по вакцинации, хотя Минздрав анонсировал 500.