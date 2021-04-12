Впервые за пандемический год аэропорт "Харьков" продемонстрировал рост пассажиропотока, сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта New Systems AM.

Впервые за время карантинных ограничений мы фиксируем рост. Международными рейсами воспользовались 48,6 тысячи пассажиров, что на 6% больше, чем в марте 2020 года, когда показатель составлял 45,8 тысячи, - рассказали в аэропорту по итогам марта текущего года.Такой результат здесь связывают с постепенным снятием ограничений на путешествия в разных странах мира. Ранее аэропорт анонсировал расширение полетной программы с марта. С начала весны авиакомпании SkyUpAirlines, WizzAir и Ryanair возобновили перелеты по 18 направлениям. Как следствие, возросло количество рейсов: в марте 2021 года аэропорт обслужил 285 вылетов, что на 12% больше, чем в марте минувшего года.Самыми популярными направлениями месяца стали Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Хургада и Берлин.Все больше стран открывают свои границы для туристов и смягчают ограничения. На майские праздники для пассажиров харьковского аэропорта доступны курортные направления: уже открыты продажи билетов на регулярные рейсы в Батуми, Тбилиси (Грузия), Стамбул (Турция), Ларнаку (Кипр). Запланированы чартерные рейсы в Анталию, Бодрум, Даламан, Невшехир (Турция), Тиват (Черногория), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), - отметили в пресс-службе аэропорта.Также из харьковского аэропорта с 31 мая начнутся регулярные авиаперелеты в Тирану (Албания), 12 июня откроются рейсы в Варну (Болгария), 10 июля - в Бургас (Болгария) от Sky Up Airlines. Эта авиакомпания планирует также с 27 мая осуществлять регулярные перелёты в Одессу, где стоимость билетов в одну сторону составляет от 605 гривен.