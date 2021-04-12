Ходит очень много слухов по поводу вакцинирования, но до сих пор так и непонятно, какими вакцинами и когда нас будут прививать. На горячей линии Минздрава говорят, что вакцинация пока приостановлена. Не могли бы вы прояснить этот вопрос? Иван СтепановичПрограмма вакцинации пока что буксует. В стране привиты только 0,53% населения. Власти объясняют это крайне низкой обеспеченностью страны вакцинами на фоне общемирового дефицита. А один из поставщиков – Индийский институт сыворотки крови Serum Institute of India Covishield – из-за роста внутреннего спроса прекратил поставки не только в Украину, но и в другие страны.
По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, Украина получит достаточно вакцины, чтобы привить 50% населения только к концу года (в начале марта он озвучивал цифру в 80%). Прогнозы министра здравоохранения Максима Степанова более оптимистичны: он предполагает, что до конца года он будет вакцинировано по меньшей мере 60% населения.
Сколько денег Украина потратила на вакцины, каких препаратов ждать, когда и кому они достанутся, разбиралась Liga.net.
Сколько денег потратили
В соответствии с бюджетной программой вакцинации этого года Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз прививок для 3,9 млн человек. На конец марта министерство потратило почти 1,6 млрд грн на закупку вакцины от Covid-19. Это 40% от общей суммы бюджетной программы в 4 млрд грн, сообщает организация StateWatch со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
Дополнительно в декабре из бюджета прошлого года выплатили 964,3 млн грн за поставку 1,9 млн доз китайской вакцины CoronaVac. Это увеличивает общие затраты на поставку вакцин в Украину до 2,56 млрд грн. Цена за одну дозу китайской вакцины CoronaVac, согласно бюджетной программе, составляет 504 грн. Стоимость дозы индийской вакцины CoviShield неизвестна.
В Минздраве Liga.net не смогли ответить на запрос о количестве, сроках закупки и механизме использования всех законтрактованных Украиной вакцин от коронавируса. Целостной информации о количестве и плане использования закупленных и законтрактованных вакцин нет ни в Центре общественного здоровья, ни в ГП "Медзакупки", ни у экспертов Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, ни в Украинском центре здравоохранения UHC.
По расчетам StateWatch, исходя из озвученной цены в 504 грн, уже должно быть закуплено свыше 4,9 млн доз для Украины. Реальность сильно отличается от того, что написано в контрактах. Точно известно: состоялись поставки 500 тысяч доз вакцины CoviShield (из 1,5 млн законтрактованных и оплаченных доз), а также 215 тысяч доз (из 1,9 млн законтрактованных и оплаченных) китайской вакцины CoronaVac.
Чего ждать дальше?
Вакцинация препаратом CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech пока не проводится, хотя вакцина поступила в Украину еще 25 марта.
– Вакцину закупали через ГП "Медзакупки", поэтому она должна пройти лабораторный контроль", – объяснил причину задержки Виктор Ляшко.
В реальности же оказалось, что это не единственная причина задержки. Компания «Лекхим», которая занималась закупкой препарата по заказу ГП "Медзакупки", не предоставила государству всех необходимых документов о вакцине.
Препарат будут распределять между приоритетными категориями населения сразу по две дозы, поскольку колоть его нужно дважды с интервалом в 24 дня.
У Украины есть договоренности о поставках 22 млн доз вакцин от производителей AstraZeneca, Covieshild, Novavax, Sinovac, Pfizer, уверяет Максим Степанов. Однако других подробностей нет.
До 5 апреля Украина надеялась получить от компании AstraZeneca документы для регистрации вакцины от Covid-19, произведенной на европейской и корейской производственных площадках, чтобы довезти уже законтрактованные объемы вакцин. Но пока с этим проблема.
– Местный офис AstraZeneca не может подать документы на регистрацию вакцин с европейской площадки и с корейской, – сказал главный санитарный врач на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования. – Как только вакцина будет зарегистрирована, начнется отгрузка первого транша.
Когда в Украину прибудут законтрактованные остатки вакцины CoronaVac от китайской Sinovac, пока неизвестно. По уже оплаченному контракту должны поставить еще 1,7 млн доз вакцины.
Коммерческие партии вакцины появятся нескоро
В рамках механизма COVAX до 15 апреля поступят 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer.
Кроме того, по словам Виктора Ляшко, Украина получила подтверждение о поставке дополнительно 947 700 доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках COVAX. Вакцина будет доставлена до конца июня. Коммерческие партии вакцин от Pfizer ранее осени ожидать не стоит.
С лета в копилку страны должен поступить еще один препарат – американская вакцина NovaVax индийского производства, сообщил Максим Степанов на своей странице в Facebook. Но стороны еще должны подписать договор.
– Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн. Напомню, что поставки этой вакцины запланированы с июля 2021 года, – отметил министр.
В Украине препарат еще не зарегистрирован.
А что же "уникальная украинская вакцина", анонсированная еще в ноябре 2020 года? Информации о ней немного. Как объяснил Виктор Ляшко, группа украинских изобретателей на доклинических исследованиях создала концепт рекомбинантной Covid-вакцины. Однако, по его словам, для перехода на стадию клинических исследований нужно произвести первые партии прививок, а у государства сейчас нет предприятий по производству вакцин.
Главный санитарный врач признается, что МОЗ больше рассчитывает на закупку вакцин, которые уже прошли третью стадию клинических исследований и преквалифицированы ВОЗ, а также на разработку иммунобиологического препарата, который Украина будет разрабатывать в рамках биокластера, анонсированного главой МОЗ в конце марта. На эти цели в бюджете заложено 100 млн грн.