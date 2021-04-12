Ходит очень много слухов по поводу вакцинирования, но до сих пор так и непонятно, какими вакцинами и когда нас будут прививать. На горячей линии Минздрава говорят, что вакцинация пока приостановлена. Не могли бы вы прояснить этот вопрос? Иван Степанович

Сколько денег потратили

Чего ждать дальше?

Коммерческие партии вакцины появятся нескоро