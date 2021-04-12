В Харькове - 415 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 12 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 117 759 случаев заболевания COVID-19, 23 758 человек находятся под медицинским наблюдением, 91 764 пациента выздоровели, 2 237 - умерли.По состоянию на 12 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 110 человек, всего с начала вакцинации – 14 129.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 7 856 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 861 105 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 37 301 человек умер, 1 416 215 - выздоровели.