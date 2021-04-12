Под Харьковом 14-летний подросток упал в глубокий овраг и сломал ногу.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, ЧП произошло 11 апреля возле села Терновая в Харьковском районе.В тот день школьник вместе с друзьями пошел в лес на прогулку. Увидев, что через овраг перегородило путь упавшее дерево, подросток решил на него забраться. В какой-то момент дерево рухнуло вниз. Парень упал с высоты 4-х метров в овраг и повредил ногу.Самостоятельно выбраться из оврага подросток не смог.На место вызвали скорую и спасателей. Осмотрев пострадавшего, медики определили, что у подростка сломана нога. Наложив шину, мальчика с переломом голени госпитализировали в больницу.