Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Об’їзна навколо Харкова: ще на одній ділянці почали асфальтування.Одразу на трьох ділянках автошляху М-03 працюють бригади дорожників, аби якомога швидше забезпечити комфортний проїзд. Нагадаємо, протягом 2021-2022 років плануємо капітально відремонтувати 58 км Харківської кільцевої дороги.Минулого тижня компанія «Автомагістраль-Південь» стартувала із вирівнюючим шаром на відрізку від Дергачівської розв’язки в бік перехрестя з проспектом Людвіга Свободи.9 квітня «Славдострой» теж розпочав процес влаштування вирівнюючого шару покриття на Об’їзній дорозі навколо Харкова. Працюють на під’їзді до міжнародного аеропорту «Харків» (км 0+000 — км 13+688).Від Роганського житлового масиву в бік селища Безлюдівка продовжуємо фрезерування зношеного покриття.За програмою Велике будівництво на 58 кілометрах об’їзної дороги за маршрутом Пісочин – П'ятихатки – Рогань – Безлюдівка повністю оновлять покриття, встановлять нові автомобільні знаки, нанесуть розмітку і влаштують узбіччя», сказано в комментарии к выложенным фото.