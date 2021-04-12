Отмечается, что употребление алкоголя негативно влияет на работу мозга, сердечно-сосудистой системы, печени.

Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на данные исследований Каролинского института в Швеции.Наблюдения за жизнью алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции, которые длились 20 лет, показали, что смертность от различных заболеваний в этой группе была заметно выше, чем среди непьющих.В среднем продолжительность жизни людей, имеющих пристрастие к алкоголю сокращалась на 28 лет.Отмечается, что употребление алкоголя негативно влияет на работу мозга, сердечно-сосудистой системы, печени. Даже в малых дозах он существенно повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия.