Соответствующее обращение депутаты направили в областной совет и ХОГА в связи с вступлением в силу Закона №5300 о выплатах во время карантина.

Фракция Блока Светличной «Разом!» направила депутатское обращение на имя главы Харьковского областного совета и главы ХОГА, с требованием как можно скорее подготовить порядок финансовой поддержки регионального малого и среднего бизнеса из областного бюджета, не перекладывая это на громады области, которые не имеют в данный момент такой возможности.В партии отмечают, что они всегда выступали и выступают за поддержку предпринимателей, а особенно малого и среднего бизнеса, являющихся важнейшим пластом в формировании не только бюджета, но и перспективы развития региона.Сейчас во фракции акцентируют внимание на необходимости ответственного отношения областной власти к ситуации. Поэтому, пока в регионе действуют строгие карантинные ограничения, руководству области необходимо организовать выплаты, которые помогут предпринимателям продержаться на время карантина.