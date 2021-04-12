Проверку в Национальном агентстве по противодействию коррупции инициировали в ответ на обращение депутата Алины Мустафаевой.

Национальное агентство по противодействию коррупции инициировало проверку Игоря Терехова по выполнению актов законодательства этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также других ограничений, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции".В частности, согласно документу, речь идет о получении подарков секретарем Харьковского городского совета.