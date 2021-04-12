Харьковские патрульные за минувшую дневную смену зафиксировали четыре факта предложения неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в телеграм-канале патрульной полиции Харьковской области.В частности, 11 апреля днем за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль ГАЗ 3302. Инцидент произошел на улице Большая Кольцевая. Во время общения с водителем патрульные заметили у того явные признаки алкогольного опьянения.Нарушителю сообщили, что на него будут составлены соответствующие административные материалы, после чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 30 тысяч гривен.На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу водитель не реагировал, поэтому был задержан. На место вызвали следственно-оперативную группу.