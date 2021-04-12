Кабинет министров принял постановление, которое позволяет лучшим мировым вузам открывать в Украине свои структурные подразделения.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
— Отныне на территории Украины предусмотрена возможность образования территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений. Итак, лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах, — заявил замглавы ведомства Андрей Витренко.
При этом он отметил, что иностранные вузы, желающие открыть свои филиалы в Украине, должны занимать не ниже 3000 места в одном из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings или Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities.
В то же время высшим учебным заведениям, которые как-то связаны с РФ, в разрешении преподавать на территории Украины будет отказано.