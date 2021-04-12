В Харьковской области полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования поездом.

Как сообщили в полиции, ЧП произошло 12 апреля в 8:34 в поселке Краснопавловка Лозовского района, на 889 километре.По прибытию на место происшествия полицейские установили, что поезд сообщением "Николаев - Харьков" сбил 63-летнего жителя поселка Краснопавловка. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и на неоднократные сигналы машиниста не реагировал. От полученных травм мужчина погиб на месте.Задержка движения составила час и 50 минут. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Выясняются все обстоятельства произошедшего.