Сообщение о доставленном в Чугуевскую районную больницу 36-летнем мужчине с ранением живота поступило в полицию 10 апреля от медиков.
Об этом сообщили в полиции.
Как пишет Депо. Харьков, сотрудники полиции выяснили, что потерпевший вместе со своей женой пришел в гости к супругам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины устроили конфликт. Чтобы защитить владельца дома, его 47-летняя жена взяла кухонный нож и ударила гостя.
В настоящее время ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.
Как пишет Депо. Харьков, сотрудники полиции выяснили, что потерпевший вместе со своей женой пришел в гости к супругам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины устроили конфликт. Чтобы защитить владельца дома, его 47-летняя жена взяла кухонный нож и ударила гостя.
В настоящее время ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.