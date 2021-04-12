Сообщение о доставленном в Чугуевскую районную больницу 36-летнем мужчине с ранением живота поступило в полицию 10 апреля от медиков.

Об этом сообщили в полиции.



Как пишет Депо. Харьков, сотрудники полиции выяснили, что потерпевший вместе со своей женой пришел в гости к супругам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины устроили конфликт. Чтобы защитить владельца дома, его 47-летняя жена взяла кухонный нож и ударила гостя.



В настоящее время ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.