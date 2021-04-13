В Харькове, 13 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



пер. Игоря Муратова 1-й (Тиняковский) (ч/с), пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Счастливая (ч/с), ул. Юннатов, 1, ул. Счастливая, 20, 21, ул. Огаревская, 11, ул. Юннатов, 3 до 20:00 13.04.21 г.



А также:



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 114-а (п. №5, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 64 (п. №1, стояк) до 17:00 13.04.21 г.



Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 13.04.21 г.



Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №4, стояк) до 20:00 13.04.21 г.; пр. Гагарина, 316-д (стояк), пл. Конституции, 2/2 (п. №4, стояк) до 20:00 14.04.21 г.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 86 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 13.04.21 г.

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