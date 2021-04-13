События На Французском бульваре трамвай сошел с рельс Вечерний Харьков 09:03 486 В результате аварии трамвай развернуло на дорогу. Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА Официальная информация уточняется. Читайте также В центре улицу закрывают на несколько дней На Героев Труда - ДТП, образовывается пробка На Павловом поле произошло ДТП с участием нескольких машин БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В центре улицу закрывают на несколько дней События 10:48 Лента новостей В центре улицу закрывают на несколько дней 10:48 На Героев Труда - ДТП, образовывается пробка 10:34 На Павловом поле произошло ДТП с участием нескольких машин 10:19 В Харьковской области ожидают прибытия китайской вакцины CoronaVac от коронавируса 10:03 Блок Светличной требует срочно организовать финансовую поддержку харьковских предпринимателей (документ) 09:52 В центре Харькова потерялась маленькая девочка 09:48 Погода в Харьковской области на 13 апреля 09:33