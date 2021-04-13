В саду Шевченко, вчера, 12 апреля полицейские искали трехлетнего ребенка.

Об этом сообщили в полиции.



По данным патрульных полицейских, ЧП произошло вчера, 12 апреля. На номер 102 позвонила женщина, которая сообщила, что гуляла с дочерью, отвлеклась на несколько секунд и потеряла ее из виду. Самостоятельные поиски не дали результата.



Патрульные передали описание ребенка коллегам в радиоэфир и вместе с охраной парка отправились на поиск девочки. В результате отработки территории удалось быстро разыскать ребенка.



Полицейские провели с женщиной воспитательную беседу, чтобы в будущем такие случаи не повторялись.