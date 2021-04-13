Китайскую вакцину CoronaVac сегодня, 13 апреля, должны отправить в Харьковскую область.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на советника по связям с общественностью госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Ксению Квитку.



По словам Квитки, в Харьковскую область повезут 213 ящиков с вакциной CoronaVac - это 8520 доз. Каждая доза - в отдельном флаконе.



Поставка CoronaVac ожидается 13 или 14 апреля, вакцинировать ею начнут в тот же день.

