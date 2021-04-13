ДТП с участием трех автомобилей произошла вчера, 12 апреля, на проспекте Науки, недалеко от станции метро Ботанический сад.

В результате аварии столкнулись Chevrolet, Nissan и Kia. От удара Kia смял ограждение. Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.



Все три автомобиля получили повреждения.



"По информации один из автомобилей не справился с управлением и ударил другие авто. Естественно, рассказывает, что его вырезали", - пишут очевидцы ДТП.