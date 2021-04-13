Соответствующее обращение направили в мэрию депутаты городской фракции Блока «Разом!».

Депутаты фракции Блока Юлии Светличной направили обращение к городским властям с требованием как можно быстрее подготовить порядок осуществления карантинных выплат из бюджета города Харькова, которые предусматриваются согласно Закону №5300 о выплатах во время карантина.«Мы убеждены, что предприниматели города Харькова несут сейчас тяжелую нагрузку, выдерживая ограничения «красной» зоны. И эта проблема требует системного решения - от выполнения норм указанного закона, до введения продуманных и проработанных льготных программ на уровне города», - отмечают депутаты.В партии подчеркивают, что средний, малый и микро бизнес должен получить всестороннюю поддержку от местных властей ради перспектив сохранения как доходов самих граждан, так и поступлений в бюджет города.