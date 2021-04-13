Движение транспорта по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 по ул. Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 в среду и четверг, 14 и 15 апреля.

Об этом сообщили городские власти.



Это связано с работами с использованием строительной техники в районе дома №32 по ул. Куликовской.



Объезд закрытого участка организовано по прилегающим улицам: ул. Дарвина, спуску Куликовскому и др.



Отметим, Кулиоквскую закрывают в этом месяце уже в третий раз - она была перекрыта 2-3 апреля и 8-9 апреля.