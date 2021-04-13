В Харьковской области начинают ремонт моста в с.Коробочкино Чугуевского района.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог, в начале апреля выполнены работы по демонтажу тротуара левого проезда моста.



Сейчас выполняются работы по устройству подпорной стенки и ремонту арки.



Движение автотранспорта будет осуществляться в реверсном режиме.



Работы планируют завершить в конце 2021 года.



Этот мост – старейший в регионе: он был построен в 1896 году. Последний капитальный ремонт проводился в 1976 году.