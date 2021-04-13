В Харьковской области начинают ремонт моста в с.Коробочкино Чугуевского района.
Как сообщили в Службе автомобильных дорог, в начале апреля выполнены работы по демонтажу тротуара левого проезда моста.
Сейчас выполняются работы по устройству подпорной стенки и ремонту арки.
Движение автотранспорта будет осуществляться в реверсном режиме.
Работы планируют завершить в конце 2021 года.
Этот мост – старейший в регионе: он был построен в 1896 году. Последний капитальный ремонт проводился в 1976 году.
Сейчас выполняются работы по устройству подпорной стенки и ремонту арки.
Движение автотранспорта будет осуществляться в реверсном режиме.
Работы планируют завершить в конце 2021 года.
Этот мост – старейший в регионе: он был построен в 1896 году. Последний капитальный ремонт проводился в 1976 году.