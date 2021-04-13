Нарушителями в международном аэропорту "Харьков" были пассажиры рейсов из Стамбула, которые для прохождения проверки выбирали "зеленый коридор" и при этом везли незадеклорированную одежду.

Об этом сообщили в Слобожанской таможне.



Во время углубленного досмотра багажа и ручной клади с помощью рентгенаппарата таможенники нашли у граждан одежду в объемах, превышающих необлагаемую норму.



Граждане Армении и Узбекистана перемещали спортивные мужские жилеты Nike, Columbia, Moncler и Prada, головные уборы в ассортименте и мужские футболки. Во всех случаях перевозчики заявляли суммы стоимости вещей, которые после экспертизы оказывались вдвое — втрое больше.



Общая стоимость предметов нарушения составила около 250 миллионов гривен. Граждане нарушили ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Товар изъяли, а в отношении нарушителей составили протоколы.