На Oскольском водохранилище обнаружены браконьерские орудия лова, в которых нашли разнообразную рыбы и раков.

Об этом сообщает рыбоохранный патруль Харьковской области.



9 апреля, около базы отдыха "Свет Шахтера" государственные инспекторы обнаружили запрещенные орудия лова рыбы - 21 лесковую сетку. В сетях находились уклейки, плотва, лещ, судак, щука, окунь, сом и раки. Общий вес водных биоресурсов составил 72,5 кг. Составлен акт о выявлении и изъятии имущества, владелец которого не установлен.