В селе Осиново Купянского района спасатели выявили мужчину, который самовольно выжигал сухостой.

Как сообщили спасатели, в понедельник, 12 апреля, инспекторы составили на нарушителя протокол по ст.77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Ему грозит штраф в размере от 3060 до 6120 гривен.



В Балаклеее спасатели также составили подобный протокол на мужчину, который жег траву.



Всего за 12 апреля спасатели 79 раз привлекались к тушению кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь пожаров составила более 68 га.