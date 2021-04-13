Глава Минздрава Максим Степанов во вторник, 13 апреля, заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса.

- Мы вышли на пик заболеваемости, пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам, - заявил он.В частности, он отметил снижение госпитализаций.- Количество госпитализаций на минувшей неделе сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Также стабилизировалось количество вызовов "скорой", - сказал он.Вместе с тем, Степанов призвал сотрудников Нацполиции, органов местного самоуправления и Госпродпотребслужбы обеспечить контроль над соблюдением карантинных ограничений.В Украине за сутки подтвердили 11680 новых случаев COVID-19 против 7856 днем ранее.С начала пандемии в Украине заболели - 1872785 человек, выздоровели - 1430234 лица, летальных случаев - 37758.